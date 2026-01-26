MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Im Glauchau Stadttheater kann man einige Promis erleben.
Im Glauchau Stadttheater kann man einige Promis erleben. Bild: Andreas Kretschel
Im Glauchau Stadttheater kann man einige Promis erleben.
Im Glauchau Stadttheater kann man einige Promis erleben. Bild: Andreas Kretschel
Glauchau
Welche Promis sich im Glauchauer Stadttheater die Klinke in die Hand geben
Redakteur
Von Stefan Stolp
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Sprachwitz, Blues und Inspiration: Nach der fünften Jahreszeit haben Prominente im Glauchauer Stadttheater das Sagen.

Zur Faschingszeit steht das Glauchauer Stadttheater ganz im Zeichen des Frohsinns. Der Glauchauer Carnevals Club lädt zu mehreren Veranstaltungen ein. Doch nach der fünften Jahreszeit geben sich Prominente die Klinke in die Hand.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
27.01.2026
7 min.
Wie eine Zwangsversteigerung in der Praxis abläuft
Raten nicht bedient? Wenn Eigentümer sich ihre Immobilienfinanzierung nicht mehr leisten können, kann es dazu kommen, dass die finanzierende Bank das Haus oder die Wohnung zwangsversteigern lässt.
Zwangsversteigerungen können für Interessierte eine gute Möglichkeit sein, um günstig an ein Haus zu kommen. Voraussetzung: Man kennt den genauen Ablauf und die möglichen Risiken.
Sandra Markert, dpa
15.12.2025
2 min.
Vogtlandphilharmonie gibt Weihnachtskonzert in Glauchau
Die Vogtlandphilharmonie musiziert in Glauchau.
Musikfreunde können sich auf ein abwechslungsreiches Programm freuen, wurde versichert. Zuvor wird in einer Einführung Wissenswertes über die ausgewählten Werke berichtet.
Lutz Kirchner
26.01.2026
4 min.
Ärger am Fichtelberg: Berliner eröffnen Parkplatz am Skihang – „Widerrechtlich“, sagt der Bürgermeister
Das Foto zeigt vorn die Eisbahn und den städtischen Parkplatz. Links daneben die Zufahrt zu der Fläche, auf der einst der „Alte Club“ stand.
Wo einst der berühmte „Alte Club“ stand, sollen künftig bis zu 100 Autos Platz finden. Die Pläne der Eigentümer stoßen allerdings in Oberwiesenthal auf Widerstand. Auch weil der Parkplatzbetrieb schon läuft.
Kjell Riedel
27.01.2026
2 min.
Immobilienkredit in Gefahr: Wann droht Zwangsversteigerung?
Stück für Stück zum Eigenheim: Mit einer Immobilienfinanzierung ist das möglich. Werden die Raten allerdings nicht wie vorgesehen gezahlt, kann es schnell ungemütlich werden.
Bei der Immobilienfinanzierung bereits eine Rate im Rückstand? Dann sollten Eigentümerinnen und Eigentümer schleunigst reagieren - andernfalls drohen ernsthafte Konsequenzen. Was jetzt hilft.
26.01.2026
5 min.
FC Erzgebirge Aue: Trainer und Mannschaft im Kreuzfeuer der Kritik der Fans
Erneut in der Kritik: Aue-Cheftrainer Jens Härtel.
Die Veilchenanhänger sind frustriert. Die Fans lassen ihren Unmut im Internet freien Lauf. Die „Freie Presse“ analysiert die Kritikpunkte. Unterdessen ergreift der Drittligist erste Maßnahmen.
Paul Steinbach
10.01.2026
4 min.
Von Bangen bis Beifall: So lief der Glauchauer Neujahrsempfang
Der Neujahrsempfang in Glauchau wartete mit einigen Überraschungen auf.
Auf dem Neujahrsempfang im Glauchauer Stadttheater wurde nicht nur viel gelacht. Es gab auch andere Momente und Auffälligkeiten.
Stefan Stolp
Mehr Artikel