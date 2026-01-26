Welche Promis sich im Glauchauer Stadttheater die Klinke in die Hand geben

Glauchau
Sprachwitz, Blues und Inspiration: Nach der fünften Jahreszeit haben Prominente im Glauchauer Stadttheater das Sagen.
Zur Faschingszeit steht das Glauchauer Stadttheater ganz im Zeichen des Frohsinns. Der Glauchauer Carnevals Club lädt zu mehreren Veranstaltungen ein. Doch nach der fünften Jahreszeit geben sich Prominente die Klinke in die Hand.
