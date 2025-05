Whisky trifft Folk: Genießen im Schloss Forderglauchau

Das Schloss Forderglauchau verwandelt sich nächste Woche in eine irisch-schottische Genusswelt mit Whisky, Musik und Kulinarik.

Glauchau.

Lust auf einen Whiskyabend mit Livemusik zur Wochenmitte? Unter dem Titel „Whisky in the Castle“ lädt die Stadt Glauchau für Mittwoch, 28. Mai, ins Schlosshof Forderglauchau zu einem Event mit irischem Flair ein. Wie Bettina Seidel von der Stadtverwaltung mitteilt, erwartet die Besucher ab 20 Uhr Whiskyverkostungen und auch Irish Coffee, regionale Spezialitäten sowie Livemusik. Für die passende Akustik sorgen das Duo Janna mit keltischen Klängen und die Band Dead Man‘s Hand mit Irish Folk, heißt es. Traditionell ist der 1. Glauchauer Whiskyverein in die Veranstaltung involviert. (nütz)