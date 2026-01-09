MENÜ
Acht Windräder wie dieses im benachbarten Lobsdorf werden in Niederlungwitz aufgestellt.
Acht Windräder wie dieses im benachbarten Lobsdorf werden in Niederlungwitz aufgestellt. Bild: Andreas Kretschel
Auf dem Höhenzug bei Niederlungwitz sind acht große Windräder geplant.
Auf dem Höhenzug bei Niederlungwitz sind acht große Windräder geplant. Bild: Markus Pfeifer/Archiv
So würde der Windpark Niederlungwitz vom Simmel-Parkplatz in Glauchau aus aussehen.
So würde der Windpark Niederlungwitz vom Simmel-Parkplatz in Glauchau aus aussehen. Bild: Repro: Stefan Stolp
Glauchau
Windpark bei Glauchau: In Niederlungwitz geht es los
Redakteur
Von Stefan Stolp
Die Genehmigung ist da: Acht große Windräder dürfen auf einem Feld bei Niederlungwitz aufgestellt werden. Warum der Widerspruch der Glauchauer nicht half.

Der Widerspruch und die Bedenken blieben erfolglos. Die geplanten acht Windräder auf dem Feld zwischen Ebersbacher Wald und dem Glauchauer Ortsteil Niederlungwitz dürfen gebaut werden. Die Genehmigung seitens des Landratsamtes liegt vor. Demnach dürfen acht Windräder mit einer Nabenhöhe von 169 Metern errichtet werden. Die Anlagen haben je...
