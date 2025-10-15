„Wir arbeiten 44 Stunden in der Woche“: Worüber sich ein Glauchauer Rettungssanitäter ärgert

Pascal Kögler aus Glauchau ist Rettungssanitäter mit Leib und Seele. Doch es gibt einige Dinge, die ihn umtreiben. Dazu gehört auch der aktuelle DRK-Tarifkonflikt.

Pascal Kögler hat seine Entscheidung, die er vor ein paar Jahren getroffen hatte, bislang nicht bereut. Im Gegenteil, er sieht sich bestärkt. Der heute 51-jährige Glauchauer arbeitet als Rettungssanitäter im DRK-Kreisverband Glauchau und ist Seiteneinsteiger. Denn im Jahr 2018 ließ er sich zum Rettungssanitäter ausbilden, um sich beruflich... Pascal Kögler hat seine Entscheidung, die er vor ein paar Jahren getroffen hatte, bislang nicht bereut. Im Gegenteil, er sieht sich bestärkt. Der heute 51-jährige Glauchauer arbeitet als Rettungssanitäter im DRK-Kreisverband Glauchau und ist Seiteneinsteiger. Denn im Jahr 2018 ließ er sich zum Rettungssanitäter ausbilden, um sich beruflich...