„Wir haben recht positive Erfahrungen gemacht“: Auszubildende aus dem Ausland sollen in Westsachsen gegen Fachkräftemangel helfen

Glauchau
In Westsachsen fehlen Fachkräfte. Das Unternehmen Friweika bildet deshalb einen jungen Mann aus China aus. Welche Chancen und Probleme es bei der Ausbildung von Fachkräften aus dem Ausland gibt.
Die Kartoffeln purzeln auf ein Band, etwa 50 Tonnen pro Stunde. Es riecht nach Kartoffeln und Zwiebeln in den Produktionshallen des Unternehmens Friweika in Weidensdorf, während die Maschinen rattern. Hier werden Kartoffeln aussortiert, gewaschen und später zu Gratin, Kloßteig oder Bratkartoffeln verarbeitet. Dafür werden Mitarbeiter...
