Wohnungsbau-Genossenschaft des Handwerks in Glauchau: Verjüngter Vorstand startet mit Investitionen durch

Seit ein paar Jahren macht die Wohnungsbau-Genossenschaft des Handwerks mit Sanierungen auf sich aufmerksam. Das ändert das Gesicht des Stadtteils Scherberg.

Im Bereich des Scherbergs in Glauchau hat sich in den letzten Jahren an vielen Wohnhäusern etwas getan. Ein guter Teil der Gebäude gehört zur Wohnungsbau-Genossenschaft des Handwerks in Glauchau. Das genossenschaftliche Unternehmen ist seit ein paar Jahren richtig aktiv und brachte schon einige ihrer Wohngebäude auf Vordermann – etwa im...