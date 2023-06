Wut auf die Politik: Viele Apotheken machen für einen Tag dicht

Die Apotheker in Westsachsen fordern bessere Bedingungen. Ein Großteil will sich am 14. Juni am Protesttag beteiligen. Neben Unterfinanzierung machen Lieferengpässe und Personalnot zu schaffen.

Genug ist genug: Lieferengpässe bei Arzneien, Personalnot, eine seit Jahren bestehende Unterfinanzierung. "Pro verschreibungspflichtigem Medikament bekommen wir von den Krankenkassen einen Fixbetrag von 8,35 Euro, der durch einen von der Gesetzlichen Krankenversicherung erhobenen Zwangsrabatt um 2 Euro verringert wird", moniert Jan Bittersohl von...