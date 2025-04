XXL-Kreuzung am Weberbrunnen in Meerane: Warum eine neue Fußgängerampel aufgestellt werden muss

Der Auftrag für die Lieferung und Montage der Fußgängerampel ist ausgelöst. Sie soll mit der Verkehrsfreigabe im Juni in Betrieb gehen. Wie viel Geld muss die Stadt ausgeben?

Die Fußgängerampel an der Chemnitzer Straße in Meerane wird ausgetauscht. Damit reagiert die Stadtverwaltung auf die Probleme an der Ein- und der Ausfahrt zur neu gestalteten XXL-Kreuzung am Weberbrunnen. Bürgermeister Jörg Schmeißer (parteilos) teilte auf Anfrage der „Freien Presse“ in dieser Woche mit, dass der Auftrag zur Lieferung...