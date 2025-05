Zum Spieletag in Glauchau wird die Sachsenallee gesperrt

Am Sonntag steigt auf dem Gelände der Stadtwerke Glauchau der diesjährige Spieletag. Aus Sicherheitsgründen wird die Straße dicht gemacht. Wie man trotzdem zum Parkplatz kommt.

Die Stadtwerke Glauchau laden alle Kinder, Jugendliche und Erwachsene zum diesjährigen Spieletag auf ihr Gelände in der Sachsenallee ein. Wie die Stadt Glauchau mitteilt, wird während des Spieletages die Durchfahrt der Sachsenallee zwischen den Straßen Am Sportpark und Am Feierabendheim in der Zeit von 9 bis 19 Uhr gesperrt. Das geschehe aus...