  • Zwei neue Köpfe für Meeranes Kultur: Stadtmuseum Altes Rathaus und Kunstgalerie „Art In“ starten durch

Glauchau
Zwei neue Köpfe für Meeranes Kultur: Stadtmuseum Altes Rathaus und Kunstgalerie „Art In“ starten durch
Redakteur
Von Jochen Walther
Antje-Gesine Kerl eröffnet neue Dauerausstellung und setzt auf regelmäßige Sonderformate. Lars Nagler bringt für die „Art In“ bereits erste Ideen ein – darunter ein Filmabend mit Gesprächsrunde.

Sie wollte einen Schlussstrich ziehen – nun übernimmt sie eine neue Schlüsselrolle. Antje-Gesine Kerl steht wieder an der Spitze einer Kulturinstitution in Meerane und hat Großes vor. Als die Thüringerin in ihrem neuen Büro im alten Rathaus Platz nimmt, fällt ihr Blick aus dem Fenster auf die Galerie „Art In“. Mehr als sechs Jahre war...
