100 Jahre Villa Bärenfett: Vortrag im Karl-May-Haus Hohenstein-Ernstthal

Hohenstein-Ernstthal
Der wissenschaftliche Direktor des Karl-May-Museums spricht über die Vergangenheit und Zukunft der größten Indianerausstellung in Deutschland.
Ein Vortrag unter dem Titel „100 Jahre Villa Bärenfett – Vergangenheit und Zukunft der größten Indianerausstellung in Deutschland“ ist am Freitag im Karl-May-Haus in Hohenstein-Ernstthal zu erleben. Als Referent ist Robin Leipold, der Wissenschaftliche Direktor des Karl-May-Museums Radebeul, zu Gast. Die „Villa Bärenfett“ im Garten...
