83-Jährige aus Lichtenstein vermisst: Polizeihubschrauber und Rettungshundestaffel im Einsatz

Die Seniorin hatte am Sonntagnachmittag ihr Pflegeheim verlassen. Polizei und Helfer waren am Montag in Lichtenstein im Einsatz. Was bei der Suche auffällt.

Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach der 83-jährigen Margitta G. aus Lichtenstein. Am Sonntagnachmittag, gegen 15 Uhr, verließ Margitta G. ihre Pflegeeinrichtung an der Inneren Zwickauer Straße. Die Vermisste ist zwischen 1,50 Meter und 1,60 Meter groß und von kräftiger Gestalt. Sie hat einen blassen Teint und trägt kurzes,...