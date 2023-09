Attacke auf Joggerin in Lichtenstein: 28-jährige Frau wird durch Faustschläge verletzt

Die Körperverletzung hat sich in der Nacht von Samstag zu Sonntag ereignet. Die Polizei sucht Zeugen. Was bisher zum Angriff bekannt ist.

Auf einem Waldweg in der Nähe der Chemnitzer Straße/Ecke Fröhnerweg in Lichtenstein hat ein bisher unbekannter Mann eine 28-jährige Joggerin mit mehreren Faustschlägen verletzt. Die Tat ereignete sich in der Nacht von Samstag zu Sonntag gegen 22 Uhr.