Am Standort der ehemaligen Bäckerei Riedel in Gersdorf hat die Hohndorfer Bäckerei Bauerfeind eine Filiale eröffnet. Als Verkäuferin arbeitet hier auch Annett Seidel (Foto).
Am Standort der ehemaligen Bäckerei Riedel in Gersdorf hat die Hohndorfer Bäckerei Bauerfeind eine Filiale eröffnet. Als Verkäuferin arbeitet hier auch Annett Seidel (Foto). Bild: Andreas Kretschel
Hohenstein-Ernstthal
Bäckerei Bauerfeind eröffnet eine Filiale in Gersdorf
Redakteur
Von Cristina Zehrfeld
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit einem umfangreichen Sortiment von Brot, und Kuchen bis zu Torte und belegten Brötchen hat die Bäckerei Bauerfeind am Montag ihre neue Filiale in Gersdorf eröffnet. Was sagen die Kunden?

„Ich habe schon darauf gewartet, dass hier wieder ein Bäcker aufmacht“, sagt Siglinde Bernhardt. Als sie am späten Montagvormittag in das Geschäft in der Hauptstraße 170 kommt, ist die neue Filiale der Bäckerei Bauerfeind schon einige Stunden offen. „Die ersten Kunden waren 5.28 Uhr da. Es war ein sehr guter Start. Es ging sofort...
