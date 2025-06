Bäckerei Bauerfeind eröffnet Filiale in Gersdorf

In der ehemaligen Bäckerei Riedel verkauft künftig Bauerfeind Backwaren. Es gibt ein breites Angebot, aber auch einen Unterschied zum Hauptgeschäft.

In der ehemaligen Bäckerei Riedel in Gersdorf (Hauptstraße 170) zieht im August wieder Leben ein. Anfang 2024 hatte der Bäcker sein Geschäft aufgegeben. Jetzt eröffnet die Hohndorfer Bäckerei und Konditorei Bauerfeind in den Räumen eine Filiale. Losgehen soll es am 11. August. Das Sortiment wird neben Brot, Brötchen und Kuchen auch eine...