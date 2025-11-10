Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Der Pkw überschlug sich und blieb auf einem Feld liegen. Bild: Andreas Kretschel
Der Pkw überschlug sich und blieb auf einem Feld liegen. Bild: Andreas Kretschel
Hohenstein-Ernstthal
Bei Lobsdorf: Peugeot landet auf dem Dach – zwei Verletzte
Redakteur
Von Bernd Appel
Der Unfall ereignete sich am Montagvormittag, andere Fahrzeuge waren laut Polizei nicht beteiligt.

Ein Verkehrsunfall hat sich am Montag, gegen 11 Uhr auf der Glauchauer Landstraße zwischen der Anschlussstelle zur A 4 und dem Ortseingang Lobsdorf in Richtung Glauchau ereignet. Nach Auskunft der Polizei ist ein Pkw Peugeot in einer lang gezogenen Kurve nach links von der Fahrbahn abgekommen, hat sich überschlagen und blieb schließlich circa...
