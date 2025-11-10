Bei Lobsdorf: Peugeot landet auf dem Dach – zwei Verletzte

Der Unfall ereignete sich am Montagvormittag, andere Fahrzeuge waren laut Polizei nicht beteiligt.

Ein Verkehrsunfall hat sich am Montag, gegen 11 Uhr auf der Glauchauer Landstraße zwischen der Anschlussstelle zur A 4 und dem Ortseingang Lobsdorf in Richtung Glauchau ereignet. Nach Auskunft der Polizei ist ein Pkw Peugeot in einer lang gezogenen Kurve nach links von der Fahrbahn abgekommen, hat sich überschlagen und blieb schließlich circa...