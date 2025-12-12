MENÜ
Die Feuerschale (hier beim Wintermarkt 2023) hat in Callenberg schon lange Tradition.
Die Feuerschale (hier beim Wintermarkt 2023) hat in Callenberg schon lange Tradition. Bild: Andreas Kretschel
Hohenstein-Ernstthal
Das bietet der fünfte Falkener Weihnachtsmarkt
Von Cristina Zehrfeld
Am Samstag wird am Rathaus bei besinnliche Weihnachtsmusik gefeiert. Die angebotenen Leckereien reichen von Krapfen bis Knüppelkuchen.

Der fünfte Falkener Weihnachtsmarkt wird am Samstag ab 15 Uhr auf dem Parkplatz am Rathaus in Falken gefeiert. Das kulinarisches Angebot auf dem vom Feuerwehrverein Falken und dem Ortschaftsrat organisierten Fest reicht von Glühwein und Kaffee bis zu Stollen, Krapfen, Roster und Steaks. An einer Feuerschale können Besucher sich auch mal selbst...
