Der Einzugtermin für den aufwendig sanierten Plattenbau in Lichtenstein steht fest

Der Endspurt für das größte Bauvorhaben der Wohnungsgenossenschaft Lichtenstein läuft. Bevor der Einzug in die neuen Wohnungen starten kann, müssen die Außenanlagen fertig werden.

Die neuen Wohnungen im komplett sanierten Plattenbau an der Ernst-Schneller-Siedlung in Lichtenstein präsentieren sich einladend. Veränderte Grundrisse entsprechen den heutigen Anforderungen. An einer altersgerechte Gestaltung wurde ebenfalls gedacht, genauso wie an zwei Wohnungen, die speziell für Rollstuhlfahrer konzipiert sind. „Innen ist...