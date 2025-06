Die Hohenstein-Ernstthaler „Silberbüchse" zeigt, wie das Erzgebirge früher war

Der ehemalige Hohenstein-Ernstthaler Stadtchef Erich Homilius und seine Mitstreiter vom Förderverein Silberbüchse bereiten eine neue Ausstellung vor. Über die Fotos kann man in zweierlei Hinsicht staunen.

Eingeschneite Häuser im oberen Erzgebirge, Menschen bei der Feldarbeit oder Ansichten kleiner Erzgebirgsstädtchen sind auf Fotos in einer neuen Ausstellung zu sehen, die ab Sonntag vom Silberbüchse-Förderverein des Karl-May-Hauses gezeigt wird. In den neuen Vereinsräumen an der Dresdner Straße 26 am Abzweig der Schulstraße, wo in den...