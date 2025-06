Dreist: Diebe stehlen Sommerbepflanzung in Hohenstein-Ernstthal

Durch Diebstahl und Vandalismus wurden etwa ein Dutzend Pflanzkübel in Hohenstein-Ernstthal und Wüstenbrand ruiniert.

Rund ein Dutzend Pflanzkübel wurden am Wochenende in Hohenstein-Ernstthal und Wüstenbrand zerstört. „Ich bin wütend über so viel Dreistigkeit“, sagt Bauhofmitarbeiterin Jana Herold. Anfang Juni hatte sie die Blumenpracht gemeinsam mit Kristin Oertel und Anja Keller eingepflanzt. Und wie üblich wurde das mit viel Liebe gemacht. „Die...