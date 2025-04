DRK-Krankenhaus Lichtenstein: Ehemalige Kinderklinik dient jetzt als Geriatrie

Die ersten Patienten werden demnächst aufgenommen. Mit der neuen Station will das Krankenhaus auf die demografische Entwicklung reagieren. Schon im Mai steht die nächste Neueröffnung auf dem Areal an.

Die letzten Handwerker waren am Freitag in den Räumen bei der Arbeit, die neuen Schilder sind noch nicht angeschraubt. Doch bereits am Montag sollen die ersten Patientinnen und Patienten in die neue geriatrische Station des DRK-Krankenhaues Lichtenstein einziehen - so die Auskunft von Patrick Seidel, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit des...