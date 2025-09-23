Empörung in Lichtenstein: „Entschuldigen uns nicht bei St. Egidien“

Drei Lichtensteiner Stadträte zeigen sich erschüttert und enttäuscht, sie finden deutliche Worte zur Debatte im Gemeinderat des Nachbarorts. Dort wurde unter anderem der Vorwurf erhoben, Lichtenstein habe St. Egidien „über den Tisch gezogen“.

Sie wollten Gesprächsbereitschaft signalisieren. Nach dem Termin wirken sie aber ernüchtert bis schockiert: Die drei Lichtensteiner Stadträte Eric Schöniger (CDU), Alexander Illing (Werkstatt Z) und Mario Müller (FDP) hatten an der jüngsten Sondersitzung des Gemeinderats im Nachbarort St. Egidien teilgenommen, bei der es um den gemeinsamen...