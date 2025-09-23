Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Mario Müller (FDP), Alexander Illing (Werkstatt Z) und Eric Schöniger (CDU, v. l.) hatten die Sondersitzung in St. Egidien besucht und sprachen jetzt im Lichtensteiner Stadtrat über ihre Eindrücke.
Mario Müller (FDP), Alexander Illing (Werkstatt Z) und Eric Schöniger (CDU, v. l.) hatten die Sondersitzung in St. Egidien besucht und sprachen jetzt im Lichtensteiner Stadtrat über ihre Eindrücke. Bild: Andreas Kretschel
Hohenstein-Ernstthal
Empörung in Lichtenstein: „Entschuldigen uns nicht bei St. Egidien“
Redakteur
Von Bernd Appel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Drei Lichtensteiner Stadträte zeigen sich erschüttert und enttäuscht, sie finden deutliche Worte zur Debatte im Gemeinderat des Nachbarorts. Dort wurde unter anderem der Vorwurf erhoben, Lichtenstein habe St. Egidien „über den Tisch gezogen“.

Sie wollten Gesprächsbereitschaft signalisieren. Nach dem Termin wirken sie aber ernüchtert bis schockiert: Die drei Lichtensteiner Stadträte Eric Schöniger (CDU), Alexander Illing (Werkstatt Z) und Mario Müller (FDP) hatten an der jüngsten Sondersitzung des Gemeinderats im Nachbarort St. Egidien teilgenommen, bei der es um den gemeinsamen...
