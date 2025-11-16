Erfolgreich bei Monopoly und bei Suche nach Azubis: Wie Oberlungwitz auf Instagram & Co. viral geht

Neben der Kreisstadt ist Oberlungwitz die einzige Kommune aus dem Landkreis Zwickau, die es auf das neue Sachsen-Monopoly geschafft hat. Das hat viel mit einem Hobby des Bürgermeisters zu tun.

Als zu Jahresbeginn die Online-Abstimmung über die Orte begann, die beim neuen Sachsen-Monopoly dabei sein wollten, hat sich Oberlungwitz richtig ins Zeug gelegt. Insgesamt 416 Kommunen standen zur Wahl, von denen es 22 aufs Spielbrett schafften. Der Spitzenreiter Dresden holte mehr als 4000 der insgesamt rund 76.000 Stimmen. „Bei Oberlungwitz... Als zu Jahresbeginn die Online-Abstimmung über die Orte begann, die beim neuen Sachsen-Monopoly dabei sein wollten, hat sich Oberlungwitz richtig ins Zeug gelegt. Insgesamt 416 Kommunen standen zur Wahl, von denen es 22 aufs Spielbrett schafften. Der Spitzenreiter Dresden holte mehr als 4000 der insgesamt rund 76.000 Stimmen. „Bei Oberlungwitz...