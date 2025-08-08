Feuerball auf der Terrasse: Feuerwehreinsatz in Hohenstein-Ernstthal

Einen lauten Knall und einen Feuerball hat es am Freitag auf der Goethestraße gegeben. Was ist passiert?

Ein 21-Jähriger ist am Freitag beim Brand eines Gasgrills in Hohenstein-Ernstthal leicht verletzt worden. Der Brand sei durch eine falsch bediente Gasflasche verursacht worden, teilte die Polizei am Samstag mit. Die Flasche sei jedoch zum Glück nicht explodiert. Am Freitag gegen 12.30 Uhr hatte es laut Augenzeugen auf der Goethestraße in...