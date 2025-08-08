Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Feuerwehr war am Freitag auf der Goethestraße im Einsatz.
Die Feuerwehr war am Freitag auf der Goethestraße im Einsatz. Bild: Andreas Kretschel
Die Feuerwehr war am Freitag auf der Goethestraße im Einsatz.
Die Feuerwehr war am Freitag auf der Goethestraße im Einsatz. Bild: Andreas Kretschel
Hohenstein-Ernstthal
Feuerball auf der Terrasse: Feuerwehreinsatz in Hohenstein-Ernstthal
Redakteur
Von Cristina Zehrfeld
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Einen lauten Knall und einen Feuerball hat es am Freitag auf der Goethestraße gegeben. Was ist passiert?

Ein 21-Jähriger ist am Freitag beim Brand eines Gasgrills in Hohenstein-Ernstthal leicht verletzt worden. Der Brand sei durch eine falsch bediente Gasflasche verursacht worden, teilte die Polizei am Samstag mit. Die Flasche sei jedoch zum Glück nicht explodiert. Am Freitag gegen 12.30 Uhr hatte es laut Augenzeugen auf der Goethestraße in...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
15:00 Uhr
2 min.
Trumpf stellt Technologie für Rüstungsindustrie bereit
Trumpf: Entscheidung zu defensiven Verteidigungslösungen gefallen. (Archivbild)
Lange wurde um eine Entscheidung gerungen: Nun gibt der Laserspezialist Trumpf bekannt, seine Technologien künftig auch der Rüstungsindustrie zur Verfügung zu stellen - unter einer Voraussetzung.
15:00 Uhr
3 min.
Deutlich mehr junge Frauen wegen Essstörung im Krankenhaus
Essstörungen sind eine ernste Krankheit, teilweise müssen Patientinnen und Patienten im Krankenhaus behandelt werden. (Symbolbild)
2023 mussten im Vergleich zu 2003 doppelt so viele junge Patientinnen wegen Magersucht oder Bulimie in eine Klinik. Experten nennen die Kontaktbeschränkungen während der Pandemie als Ursache.
01.08.2025
1 min.
Schandfleck am Kreisverkehr in Hohenstein-Ernstthal verschwindet
Der Abriss der Goldbachstraße 7 am Kreisverkehr beginnt. Die Arbeiten sollen bis November abgeschlossen sein.
Cristina Zehrfeld
07.08.2025
2 min.
Schlagerstar gastiert auf dem Bergfest in Hohenstein-Ernstthal
Traditionell ist auf dem Bergfest ein Schlagerstar zu Gast. In diesem Jahr war das Olaf Berger. Doch kann er das Publikum noch begeistern?
Cristina Zehrfeld
18:06 Uhr
3 min.
Trotz Traktor-Diebstahl im Erzgebirge: Happy End für Zwillinge zum Schulanfang
Update
Nick (l.) und Niklas Kempe vor dem blauen Traktor, den ein Landwirt spontan zur Verfügung stellte – am Morgen der Einschulungsfeier.
Der rote Traktor sollte, liebevoll geschmückt, zum Schulanfang ein Blickfang sein. Als er gestohlen wird, kommt prompt unerwartete Hilfe.
Katrin Kablau
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
Mehr Artikel