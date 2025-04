Feuerwehr am Sonntagabend im Einsatz: In Wüstenbrand brennt eine Garage

Die Helfer waren ab 21.45 Uhr an der Käthe-Kollwitz-Straße im Einsatz. Kurz zuvor waren auch schon die Feuerwehrleute in Crimmitschau gefordert. Was bisher bekannt ist.

Mit einer starken Rauchentwicklung war die Feuerwehr am Sonntagabend bei einem Einsatz im Hohenstein-Ernstthaler Ortsteil Wüstenbrand konfrontiert. Die Helfer wurden gegen 21.45 Uhr alarmiert. Der Grund: Auf einem Grundstück an der Käthe-Kollwitz-Straße stand eine Garage in Brand.