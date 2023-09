Feuerwehr fährt mit Großaufgebot an die Friedrich-Engels-Straße in Hohenstein-Ernstthal: Das war der Grund

42 Feuerwehrleute waren am Sonntagnachmittag an einem Mehrfamilienhaus im Einsatz. Dort hat starke Rauchentwicklung im Keller für Aufregung gesorgt.

42 Feuerwehrleute waren am Sonntagnachmittag an einem Einsatz an der Friedrich-Engels-Straße in Hohenstein-Ernstthal beteiligt. Die Rettungsleitstelle hatte Kräfte aus Hohenstein-Ernstthal, Oberlungwitz und Wüstenbrand alarmiert. Der Grund: Zunächst wurde gegen 15.15 Uhr ein Kellerbrand gemeldet. Das hat sich vor Ort nicht bestätigt. „Ein...