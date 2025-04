Finanzamt bietet vier Servicetage in Hohenstein-Ernstthal

Am zweiten Donnerstag des Monats sind Mitarbeiter der Behörde im Amtsgericht Hohenstein-Ernstthal erreichbar.

Das Finanzamt Zwickau bietet ab 8. Mai einen monatlichen Servicetag in Hohenstein-Ernstthal an. Das teilte die Behörde mit. Im Amtsgericht Hohenstein-Ernstthal, Conrad-Clauß-Straße 11, ist jeweils am zweiten Donnerstag von 8 bis 12 Uhr und von 13 bis 15 Uhr geöffnet. Das betrifft den 8. Mai, den 12. Juni, den 10. Juli und den 14. August. Dann könnten Fragen geklärt, Vordrucke- und Informationsmaterial zu steuerlichen Themen abgeholt sowie Steuererklärungen und sonstige Schriftstücke abgegeben werden. Darüber hinaus sei das Info-Telefon der sächsischen Finanzämter unter Ruf 0351 79997888 Montag bis Donnerstag von 8 bis 17 Uhr und am Freitag von 8 bis 12 Uhr bei allgemeinen Fragen und Auskünften erreichbar. (kru)