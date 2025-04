Frühschoppen in Gersdorf: Haben kleine Brauereien eine Zukunft?

Rund 2000 Besucher sind am Sonntag zum Frühschoppen der Glückauf-Brauerei Gersdorf geströmt. Das Fest zum „Tag des Deutschen Bieres“ ist ein Publikumsmagnet. Doch können kleine Brauereien überleben?

Die Glückauf-Brauerei in Gersdorf feiert den „Tag des Deutschen Bieres“ traditionell mit einem Frühschoppen. Und traditionell ist es dort rappelvoll. So sind am Sonntag schätzungsweise 2000 Besucher gekommen. Einige davon haben einen weiten Weg auf sich genommen. Zu den am weitesten angereisten Gästen dürfte Sebastian Miete gehört haben....