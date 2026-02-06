MENÜ
Am 6. Juni sollen rund ums Kulturpalais bis zu 150 Autos für ein Tuningtreffen auffahren. Stadträte fürchten um die neu angelegten Gärten, der Veranstalter weist die Kritik zurück.
Nach dem Weihnachtsmarkt soll in diesem Jahr auch erstmals das Rosenfest am Palais stattfinden.
Show-Organisator Marcel Seeck hat auch die Opel-Treffen am Stausee Oberwald organisiert, im Bild die Ausgabe 2016.
Nach dem Weihnachtsmarkt soll in diesem Jahr auch erstmals das Rosenfest am Palais stattfinden.
Show-Organisator Marcel Seeck hat auch die Opel-Treffen am Stausee Oberwald organisiert, im Bild die Ausgabe 2016.
Hohenstein-Ernstthal
Für Sommer geplante Tuning-Show am Lichtensteiner Palais: Angst vor Lärm und zerfahrenen Gärten
Von Bernd Appel
Kurz vorm Rosenfest sollen zahlreiche Autos auf das Gelände rollen. Stadträte äußern Bedenken, Bürgermeister und Veranstalter Marcel Seeck weisen diese zurück. Seeck spricht stattdessen von einer großen Chance für Lichtenstein.

„Wenn barocke Eleganz auf brachiale Performance trifft, entsteht etwas Besonderes“ – unter diesem Motto wird in sozialen Netzwerken für ein Tuningtreffen geworben, das am 6. Juni am Lichtensteiner Kulturpalais stattfinden soll. „Tuning Emotion, Barock Edition“, so die Überschrift, darunter sind Fahrzeuge auf den Wegen des Rosengartens...
