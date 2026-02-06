Für Sommer geplante Tuning-Show am Lichtensteiner Palais: Angst vor Lärm und zerfahrenen Gärten

Kurz vorm Rosenfest sollen zahlreiche Autos auf das Gelände rollen. Stadträte äußern Bedenken, Bürgermeister und Veranstalter Marcel Seeck weisen diese zurück. Seeck spricht stattdessen von einer großen Chance für Lichtenstein.

„Wenn barocke Eleganz auf brachiale Performance trifft, entsteht etwas Besonderes“ – unter diesem Motto wird in sozialen Netzwerken für ein Tuningtreffen geworben, das am 6. Juni am Lichtensteiner Kulturpalais stattfinden soll. „Tuning Emotion, Barock Edition“, so die Überschrift, darunter sind Fahrzeuge auf den Wegen des Rosengartens... „Wenn barocke Eleganz auf brachiale Performance trifft, entsteht etwas Besonderes“ – unter diesem Motto wird in sozialen Netzwerken für ein Tuningtreffen geworben, das am 6. Juni am Lichtensteiner Kulturpalais stattfinden soll. „Tuning Emotion, Barock Edition“, so die Überschrift, darunter sind Fahrzeuge auf den Wegen des Rosengartens...