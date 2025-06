Galeriefest: Hohenstein-Ernstthal zeigt Künstler, den die Hofkirche Dresden aussortiert hat

Zum ersten Mal zeigt die „Kleine Galerie“ eine reine Skulpturenausstellung. Der Künstler ist bekannt, seine Arbeiten unverwechselbar. Doch in Sachsen wurde Andreas Kuhnlein auch schon verärgert.

Die „Kleine Galerie“ in Hohenstein-Ernstthal zeigt ab Freitag Holzskulpturen von Andreas Kuhnlein. Der 1953 in Unterwössen (Bayern) geborene Künstler zählt zu den bekanntesten zeitgenössischen Bildhauern Deutschlands. In Sachsen allerdings ist seine Kunst bisher kaum vertreten. Ein sehr bekanntes Werk immerhin war 18 Jahre lang in der...