Gericht kippt erstes Urteil: St. Egidien darf Zweckverband mit Lichtenstein doch nicht verlassen

Hohenstein-Ernstthal
Im erbitterten Streit der beiden Kommunen um einen gemeinsamen Zweckverband schlägt das Pendel jetzt in die andere Richtung aus. Nachdem vor Gericht zuerst St. Egidien Recht bekommen hatte, ist letztlich doch Lichtenstein der Sieger.
Kurz vor den Festlichkeiten zum Jubiläum „700fünf“, der mit fünf Jahren Verspätung nachgeholten 700-Jahr-Feier in St. Egidien, hängt der Haussegen schief. Im Dauerstreit mit der Stadt Lichtenstein hat St. Egidien jetzt vor dem Oberverwaltungsgericht Bautzen eine überraschende Niederlage kassiert. Anders als in einer ersten Verhandlung in...
