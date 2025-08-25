Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Räumlich sind sich St. Egidien und Lichtenstein nah, im Gewerbegebietsstreit liegen sie aber weit auseinander.
Räumlich sind sich St. Egidien und Lichtenstein nah, im Gewerbegebietsstreit liegen sie aber weit auseinander. Bild: Markus Pfeifer
Räumlich sind sich St. Egidien und Lichtenstein nah, im Gewerbegebietsstreit liegen sie aber weit auseinander.
Räumlich sind sich St. Egidien und Lichtenstein nah, im Gewerbegebietsstreit liegen sie aber weit auseinander. Bild: Markus Pfeifer
Hohenstein-Ernstthal
Gericht kippt erstes Urteil: St. Egidien darf Zweckverband mit Lichtenstein doch nicht verlassen
Von Markus Pfeifer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im erbitterten Streit der beiden Kommunen um einen gemeinsamen Zweckverband schlägt das Pendel jetzt in die andere Richtung aus. Nachdem vor Gericht zuerst St. Egidien Recht bekommen hatte, ist letztlich doch Lichtenstein der Sieger.

Kurz vor den Festlichkeiten zum Jubiläum „700fünf“, der mit fünf Jahren Verspätung nachgeholten 700-Jahr-Feier in St. Egidien, hängt der Haussegen schief. Im Dauerstreit mit der Stadt Lichtenstein hat St. Egidien jetzt vor dem Oberverwaltungsgericht Bautzen eine überraschende Niederlage kassiert. Anders als in einer ersten Verhandlung in...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13:49 Uhr
2 min.
Gelingt Überraschungs-Tabellenführer VfB Schöneck der dritte Streich?
Symbolfoto: Pixabay
In der Fußball-Sachsenklasse haben die Schönecker wie auch die Oelsnitzer am Sonntag Heimrecht. Beim kommenden Gegner des VfB holte Merkur zuletzt einen Zähler.
Thomas Gräf
27.08.2025
3 min.
Hersteller von Simson-Ersatzteilen feiert Richtfest für Neubau im Vogtland: „Wir produzieren Dinge, die eigentlich keiner braucht“
Richtfest: Die beiden Geschäftsführer Jens Opitz (links) und Martin Richter stoßen mit einem Glas Sekt an.
Der Rohbau des Firmengebäudes von ZT Tuning in Weischlitz ist fertig. Die dazugehörige Feier am Mittwoch war die Verantwortlichen auch ein Tag der Erinnerungen – an gute sowie schlechte.
Swen Uhlig
26.08.2025
3 min.
Das Erzgebirge trauert um eine Geländesport-Legende
Auf dem Zenit seines Erfolgs feierte Werner Stiegler 1965 den Gewinn der Silbervase.
Im Alter von 94 Jahren ist Werner Stiegler nach langer Krankheit verstorben. In der MZ-Sportabteilung wurde das Gelenauer Urgestein einst „Pap“ genannt – und feierte große Erfolge.
Thomas Fritzsch
13:49 Uhr
1 min.
Besonderes Konzert im Vogtland: Vier Kantoren singen
In der Trinitatiskirche Bad Elster gibt es am Samstag ein Kantorenkonzert.
Eine Premiere gibt es am Samstagabend in der Trinitatiskirche Bad Elster: ein Kirchenmusiker-Quartett aus der Region und vier Stimmlagen.
Ronny Hager
08.07.2025
3 min.
St. Egidien: Trauer um den Alt-Bürgermeister
Matthias Keller ist im Alter von 84 Jahren verstorben. Von 1990 bis 2006 war er Bürgermeister von St. Egidien.
Matthias Keller war nach der Wende das erste frei gewählte Oberhaupt der Gemeinde. Im Rat und im Gemeindespiegel wurde er jetzt anlässlich seines Todes gewürdigt.
Bernd Appel
30.07.2025
4 min.
Gestopft und zugenäht: Großeinsatz für St. Egidiens „Puppengruppe“
Beim Puppenstopfen gab es viele Helferinnen und einen Helfer. Vorne von links Christine Töpper, Johanna Sänger und Siegrid Redlich.
In den nächsten Tagen werden sie ihre Plätze in Vorgärten und auf Balkons einnehmen: 63 Puppen sollen zum Jubiläum St. Egidien zieren. Damit sie dies können, haben viele Frauen (und ein junger Mann) viele Stunden gearbeitet.
Bernd Appel
Mehr Artikel