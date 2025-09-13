Hohenstein-Ernstthal: Beratung zu Stasi-Unterlagen im Rathaus

Am 17. September können zudem direkt Anträge auf Akteneinsicht gestellt werden. Auch für Opfer der SED-Diktatur gibt es Auskünfte.

Hohenstein-Ernstthal.

Wer Einsicht in seine Stasi-Akte nehmen möchte, erhält am Mittwoch, 17. September, im Hohenstein-Ernstthaler Rathaus (Zimmer 106, 2. OG) Auskunft zu den Formalitäten und kann direkt den Antrag stellen. Von 9 bis 16 Uhr bieten dort Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Stasi-Unterlagen-Archivs Chemnitz eine Bürgerberatung an. Für die Antragstellung ist ein gültiges Personaldokument mitzubringen. Außerdem werde über Anträge zu verstorbenen oder vermissten Angehörigen, zu Anonymisierungen in Stasi-Unterlagen und Möglichkeiten zur Entschlüsselung von Decknamen beraten. Darüber hinaus beraten Mitarbeitende der Sächsischen Landesbeauftragten zur Aufarbeitung der SED-Diktatur zu Rehabilitierungen und Entschädigungen. (mib)