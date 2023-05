Hohenstein-Ernstthal: Brücke über Bahnlinie wird erneuert

Der Stadtrat von Hohenstein-Ernstthal hat auf seiner jüngsten Sitzung zunächst rund 20.000 Euro freigegeben für die Planung der Reparaturarbeiten an der Brücke Lerchenstraße. Insgesamt sollen 41.000 Euro in die Planung fließen. Die Brücke ist rund 60 Jahre alt, führt über die Bahnlinie und ist in miesem Zustand - es geht um Korrosionsschäden und...