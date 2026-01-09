Hohenstein-Ernstthal: Didier Grams gibt Einblicke in sein Road-Racing-Leben

Der ehemalige Rennfahrer Didier Grams ist am 30. Januar beim Clubabend des AMC Sachsenring zu Gast. Es geht diesmal um seine Rennen in Nordirland.

Mit dem „North West 200“ in Nordirland steht beim nächsten AMC-Clubabend in Hohenstein-Ernstthal ein spektakuläres Motorrad-Straßenrennen im Mittelpunkt. Zu Gast ist der inzwischen zurückgetretene Rennfahrer Didier Grams, der im vergangenen Jahr an selber Stelle bereits über seine Erlebnisse in Macau berichtet hatte. Didier Grams aus...