Am Samstag will Rico Beyer ein paar Brötchen mehr backen als gewöhnlich, denn er ist der einzige Bäcker in Hohenstein-Ernstthal, der am Tag vorm „fünften Advent“ offen hat.
Rico Beyer hält die alten Rezeptbücher des Geschäftsgründers nicht nur in Ehren. Er backt auch noch nach vielen der alten Rezepte.
Isabel Klinginger und Anja Beyer verkaufen vor Weihnachten nicht nur Brot und Brötchen, sondern nehmen schon Bestellungen für Samstag entgegen.
Rico Beyer hält die alten Rezeptbücher des Geschäftsgründers nicht nur in Ehren. Er backt auch noch nach vielen der alten Rezepte.
Isabel Klinginger und Anja Beyer verkaufen vor Weihnachten nicht nur Brot und Brötchen, sondern nehmen schon Bestellungen für Samstag entgegen.
Hohenstein-Ernstthal
Hohenstein-Ernstthal: Hier gibt es vorm „fünften Advent“ frische Brötchen aus dem DDR-Backofen
Redakteur
Von Cristina Zehrfeld
Als Kunde ist man gewöhnt, dass der Bäcker nach den Weihnachtsfeiertagen wieder ganz normal geöffnet hat. Doch in Hohenstein-Ernstthal hat in diesem Jahr am Samstag nur einer von fünf Bäckern offen.

Kurz vorm Heiligen Abend ist Bäcker Rico Beyer komplett überrascht worden. Mehr oder weniger über den Buschfunk hat er mitbekommen, dass er in Hohenstein-Ernstthal der einzige Bäcker ist, der am Samstag nach Weihnachten sein Geschäft öffnet. „Mike Wetzig hat mir erzählt, dass die Bäckereien Müller und Scheer an dem Tag geschlossen...
