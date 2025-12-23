Hohenstein-Ernstthal: Hier gibt es vorm „fünften Advent“ frische Brötchen aus dem DDR-Backofen

Hohenstein-Ernstthal
Als Kunde ist man gewöhnt, dass der Bäcker nach den Weihnachtsfeiertagen wieder ganz normal geöffnet hat. Doch in Hohenstein-Ernstthal hat in diesem Jahr am Samstag nur einer von fünf Bäckern offen.
Kurz vorm Heiligen Abend ist Bäcker Rico Beyer komplett überrascht worden. Mehr oder weniger über den Buschfunk hat er mitbekommen, dass er in Hohenstein-Ernstthal der einzige Bäcker ist, der am Samstag nach Weihnachten sein Geschäft öffnet. „Mike Wetzig hat mir erzählt, dass die Bäckereien Müller und Scheer an dem Tag geschlossen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.