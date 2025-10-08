Hohenstein-Ernstthal: Obstbäume, Herbstblüher und die große Apfelvielfalt sollen zum Obstbaumtag am alten Sachsenring locken

Hohenstein-Ernstthal
In der Garten-Baumschule in Hohenstein-Ernstthal ist auch im Herbst noch einmal Hochsaison. Die Zahl der Apfelbaumsorten sinkt zwar, aber das dürfte den Kunden nutzen, heißt es.
Im Herbst werden nicht nur Apfelbäume gepflanzt. Das macht das in den vergangenen Tagen deutlich gewachsene Angebot in der Garten-Baumschule in Hohenstein-Ernstthal am alten Sachsenring deutlich. „Es kommen noch einmal richtig viele Sachen rein“, sagt Mitarbeiterin Katrin Kröber, die derzeit auch den Obstbaumtag am Samstag vorbereitet. Dann...
