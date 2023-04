Hohenstein-Ernstthal: Ostturnhalle ist wieder im Spiel

In sprichwörtlich letzter Sekunde sind in Hohenstein-Ernstthal 120.000 Euro für die Ostturnhalle in den Haushaltsplan 2023/24 aufgenommen worden. Vorausgegangen war eine emotional geführte Debatte.

Diese hatte folgenden Mitteltausch innerhalb des Haushaltsplanes vorgeschlagen: Für die Sanierung des Parkplatzes...