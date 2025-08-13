Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Bild: Andreas Kretschel
Hohenstein-Ernstthal
Hohenstein-Ernstthal: Textiles und Motorsportliches unter einem Dach
Redakteur
Von Jens Arnold
Dier aktuelle Sonderausstellung im Textil- und Rennsportmuseum wird noch bis Sonntag gezeigt.

Das Textil- und Rennsportmuseum in Hohenstein-Ernstthal widmet vier Dauerausstellungen den beiden Themen. Um die textile Geschichte geht es in den Ausstellungen „Jacquardweberei“, „Strumpfwirkerei und Strickerei“ und „Technische Textilien“, der motorsportlichen Geschichte der Sachsenring-Stadt ist die Präsentation „Legenden am...
15.08.2025
1 min.
FC Erzgebirge verliert Testspiel bei Chemie Leipzig
Nicht zufrieden nach der Test-Niederlage in Leutzsch. FCE-Trainer Jens Härtel.
Das hat Trainer Jens Härtel nicht gefallen: Durch zwei frühe Gegentore unterliegen die Auer ohne eigenen Treffer gegen den Fußball-Regionalligisten.
FP
09:25 Uhr
2 min.
Knapp 58 Millionen Euro für Chemnitzer Stadtentwicklung
Als Interventionsfläche zur Kulturhauptstadt ist die historische Hartmannfabrik mit Millionenaufwand auf Vordermann gebracht worden. Aus einer Fabrikruine wurde das Besucherzentrum der Kulturhauptstadt. (Archivbild)
Für das Kulturhauptstadtjahr sind zahlreiche Gebäude und Plätze in Chemnitz mit Millionenaufwand auf Vordermann gebracht worden. Doch es gibt auch Rückschläge.
14.08.2025
4 min.
Verkehrskontrolle am VW-Werk in Zwickau: Wie Lastwagen automatisch gescannt werden
Patrick Lange sitzt in einem Fahrzeug des Bundesamtes, das wie ein Büro eingerichtet ist.
Einige Trucker mussten am Donnerstag auf der B 93 eine Zwangspause einlegen. Moderne Technik hilft den Prüfern, Gesetzesverstöße schnell zu erkennen.
Johannes Pöhlandt
09:23 Uhr
4 min.
Trump informiert Selenskyj und andere Europäer über Gipfel
Trump und Putin schütteln sich beim Pressestatement nach ihrem Gespräch die Hand.
Was hat der Alaska-Gipfel gebracht, wie soll es weitergehen? Trump informiert die Europäer. In ersten Reaktionen wird vor allem Enttäuschung über den Gipfel deutlich.
07.08.2025
2 min.
Schlagerstar gastiert auf dem Bergfest in Hohenstein-Ernstthal
Traditionell ist auf dem Bergfest ein Schlagerstar zu Gast. In diesem Jahr war das Olaf Berger. Doch kann er das Publikum noch begeistern?
Cristina Zehrfeld
01.08.2025
1 min.
Schandfleck am Kreisverkehr in Hohenstein-Ernstthal verschwindet
Der Abriss der Goldbachstraße 7 am Kreisverkehr beginnt. Die Arbeiten sollen bis November abgeschlossen sein.
Cristina Zehrfeld
