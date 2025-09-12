Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Geschichte des heutigen Thyssenkrupp-Standortes in Hohenstein-Ernstthal reicht zurück bis ins 19. Jahrhundert.
Die Geschichte des heutigen Thyssenkrupp-Standortes in Hohenstein-Ernstthal reicht zurück bis ins 19. Jahrhundert.
Hohenstein-Ernstthal
Hohenstein-Ernstthal: Traditionsreicher Thyssenkrupp-Standort in Gefahr
Von Christian Mathea, Bernd Appel
Das Schwächeln der Elektromobilität bedroht 270 Arbeitsplätze des Maschinen- und Anlagenbauers Thyssenkrupp Automation Engineering in Hohenstein-Ernstthal und Chemnitz. Jetzt machen Betriebsrat und Gewerkschaft mobil.

Einer der ältesten Industriestandorte in Hohenstein-Ernstthal ist bedroht: Nach 140 Jahren Industriegeschichte droht das Aus für das heutige Werke von Thyssenkrupp Automation Engineering an der Zeißigstraße (früher unter anderem Drauz). Hier und in Chemnitz, Röhrsdorfer Allee, beschäftigt das Unternehmen aktuell insgesamt 270 Menschen. Mit...
