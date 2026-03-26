Hohenstein-Ernstthal: Unfall auf dem alten Sachsenring

Die Kleinwagen zweier Rentner kollidierten, der Sachschaden ist nach ersten Angaben beträchtlich.

Zunächst war von mehreren Verletzten die Rede, es ging jedoch zum Glück glimpflicher aus: Bei einem Verkehrsunfall zweier Pkw auf dem alten Sachsenring entstand am Donnerstagvormittag zwar hoher Sachschaden, es musste jedoch keiner der Autoinsassen ärztlich behandelt werden. Laut Polizei stießen gegen 10.45 Uhr an der Kreuzung Am...