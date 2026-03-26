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Ein Fiat und ein Honda stießen am Gewerbegebiet zusammen. Beide Pkw waren anschließend nicht mehr fahrbereit.
Ein Fiat und ein Honda stießen am Gewerbegebiet zusammen. Beide Pkw waren anschließend nicht mehr fahrbereit. Foto: Andreas Kretschel
Ein Fiat und ein Honda stießen am Gewerbegebiet zusammen. Beide Pkw waren anschließend nicht mehr fahrbereit.
Ein Fiat und ein Honda stießen am Gewerbegebiet zusammen. Beide Pkw waren anschließend nicht mehr fahrbereit. Foto: Andreas Kretschel
Hohenstein-Ernstthal
Hohenstein-Ernstthal: Unfall auf dem alten Sachsenring
Redakteur
Von Bernd Appel
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Die Kleinwagen zweier Rentner kollidierten, der Sachschaden ist nach ersten Angaben beträchtlich.

Zunächst war von mehreren Verletzten die Rede, es ging jedoch zum Glück glimpflicher aus: Bei einem Verkehrsunfall zweier Pkw auf dem alten Sachsenring entstand am Donnerstagvormittag zwar hoher Sachschaden, es musste jedoch keiner der Autoinsassen ärztlich behandelt werden. Laut Polizei stießen gegen 10.45 Uhr an der Kreuzung Am...
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