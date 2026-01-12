MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Yussuf Muhammad Toros präsentiert eine Pizza Diavolo in seinem Lichtensteiner Imbiss.
Yussuf Muhammad Toros präsentiert eine Pizza Diavolo in seinem Lichtensteiner Imbiss. Bild: Andreas Kretschel
Yussuf Muhammad Toros präsentiert eine Pizza Diavolo in seinem Lichtensteiner Imbiss.
Yussuf Muhammad Toros präsentiert eine Pizza Diavolo in seinem Lichtensteiner Imbiss. Bild: Andreas Kretschel
Hohenstein-Ernstthal
Imbiss Toros in Lichtenstein: 20 Jahre Döner, Pizza und Gespräch
Redakteur
Von Bernd Appel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Liebe hat den Inhaber einst in die Kleinstadt verschlagen, längst hat er eine große Stammkundschaft. Was hat es mit der Skyline von New York in seinem Imbiss auf sich?

Während die Pizza bäckt oder seine Angestellten Döner und Salat zubereiten, verwickelt der Toros-Inhaber die Kundschaft gerne in Gespräche. „Erstaunlich intensiv und intellektuell“ sei die Konversation mit ihm, schreibt eine Frau aus Heinrichsort in den Google-Rezensionen. Seit nunmehr 20 Jahren betreibt Yussuf Mohammad Toros seinen Imbiss...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
07.01.2026
4 min.
Lichtenstein und St. Egidien: Was ist geschafft, was steht noch an?
Rechtzeitig vorm Jahreswechsel wurden in Kuhschnappel die Tempo-30-Schilder angebracht. Angeordnet hat dies die Stadt Lichtenstein, die den Wunsch zuvor jahrelang abgeschmettert hatte.
Die Stadt Lichtenstein hat 2025 einige dicke Brocken aus dem Weg geräumt, andere türmen sich auf. Und immerhin: ein Wunsch aus St. Egidien wurde kurz vorm Jahreswechsel erfüllt – zumindest teilweise.
Bernd Appel
11.01.2026
2 min.
Glatteis in Sachsen: Hier warnt der Wetterdienst am Montag vor glatten Straßen
Bis in die Nach auf Dienstag hinein warnt der DWD vor Glatteis.
Das Wochenende begann für Autofahrer in Sachsen turbulent, was das Wetter anging. Nun ist klar: Die neue Woche knüpft direkt daran an. Was Sie jetzt wissen müssen.
Patrick Hyslop
17:45 Uhr
8 min.
„Dieses Jahr wird es nicht ohne Kredite gehen“: Vize-Ministerpräsidentin Petra Köpping über Sachsens schwierige Haushaltslage und Hilfe der Opposition
Sachsens stellvertretende Ministerpräsidentin: Petra Köpping (SPD).
In diesem Jahr stehen Sachsens Landespolitik schwierige Haushaltsverhandlungen bevor. Angesichts des strukturellen Milliardendefizits führt nach Ansicht der stellvertretenden Regierungschefin Petra Köpping kein Weg an einer Aufnahme neuer Landesschulden vorbei - und auch nicht an Einsparungen und Reformen: „Alles gehört auf den Prüfstand.“
Tino Moritz
02.01.2026
2 min.
Geschichtslektion mit Lichtensteins Nachtwächter
Nachtwächter Christian Bretschneider und Ehefrau Hannelore beim Auftakt des Neujahrsspaziergangs: Knapp 100 Menschen nahmen teil.
Der traditionelle Neujahrsspaziergang durch die Innenstadt ist erneut auf großes Interesse gestoßen. Informiert wurde auch über historische Kriminalfälle.
Bernd Appel
11.01.2026
4 min.
„Wir wurden regelrecht überrannt“: Ansturm auf Nachtrodeln im Erzgebirge
 8 Bilder
Hochbetrieb beim Nachtrodeln Gornau. Die Ausrichter sprachen von schätzungsweise 500 Besuchern – so viele wie noch nie bei dem Event.
Schlittenfahren bei Fackelschein und Scheinwerferlicht: Diese Möglichkeit wird Wintersportfans seit Jahren am Rodelhang in Gornau geboten. Diesmal wurden auch die kühnsten Erwartungen übertroffen.
Patrick Herrl
17:46 Uhr
2 min.
Leipzig vor Verpflichtung von Außenstürmer Sani
Aktiv auf dem Transfermarkt: RB Leipzigs Sportchef Marcel Schäfer. (Archivbild)
RB Leipzig hat das nächste Talent im Visier. In der Slowakei sind die Sachsen fündig geworden und wollen für Suleiman Sani mehrere Millionen Euro zahlen.
Mehr Artikel