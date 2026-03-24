In der Hohenstein-Ernstthaler Unterwelt muss noch ein Problem gelöst werden

Am Samstag startet die neue Saison im Besucherbergwerk Lampertusschacht in Hohenstein-Ernstthal. Eine wichtige Verbindung ist fertig, kann aber noch nicht genutzt werden.

Die Mitglieder des Freundeskreises Geologie und Bergbau in Hohenstein-Ernstthal begrüßen nach der Winterpause und einigen Arbeitseinsätzen am Samstag erstmals wieder Besucher. Das kleine Bergbau-Museum im Huthaus des Lampertusschachtes an der Dresdner Straße öffnet, der Schacht selbst kann bei Befahrungen erkundet werden. Auf den... Die Mitglieder des Freundeskreises Geologie und Bergbau in Hohenstein-Ernstthal begrüßen nach der Winterpause und einigen Arbeitseinsätzen am Samstag erstmals wieder Besucher. Das kleine Bergbau-Museum im Huthaus des Lampertusschachtes an der Dresdner Straße öffnet, der Schacht selbst kann bei Befahrungen erkundet werden. Auf den...