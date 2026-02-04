MENÜ
Gleich zweimal innerhalb kurzer Zeit flogen die Apache-Hubschrauber über die Region.
Bild: Andreas Kretschel
Hohenstein-Ernstthal
Kampfhubschrauber über Westsachsen
Von Bernd Appel
Unter anderem über Hohenstein-Ernstthal und St. Egidien hinweg waren am Mittwoch Helikopter der US-Armee unterwegs.

Am Mittwoch flogen Hubschrauber über die Region, unter anderem über Hohenstein-Ernstthal und St. Egidien, laut Zeugen „lautstark und in geringer Höhe“. Nach Auskunft eines Sprechers des Luftfahrtamtes der Bundeswehr handelte es sich um drei Kampfhubschrauber vom Typ AH64 Apache der US-Armee. Auf dem Weg von Dresden Richtung Südwesten...
