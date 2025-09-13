„Kann man nicht einfach in die Tonne werfen“: Meyer-Burger-Betriebsrat in Hohenstein hofft auf Investor in letzter Minute

Nur ein Bruchteil der Beschäftigten hat derzeit noch zu tun beim Solaranlagenhersteller in Hohenstein-Ernstthal. Der Geschäftsbetrieb ruht. Entlassen ist noch niemand, doch viel Zeit bleibt nicht.

Viele Parkplätze sind frei, der Empfang nicht besetzt. An der Tür klebt ein Schild mit dem Hinweis, dass Post für Meyer Burger in der Betriebs-Kita abzugeben ist. Dort ist durch die Fenster ziemliches Gewusel zu sehen. Im Hauptgebäude der Firma aber herrscht gespenstische Stille. Stefano Antonelli ist das selbst manchmal ein bisschen...