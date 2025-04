Karaoke in Oberlungwitz: Sogar der Bürgermeister greift zum Mikrofon

Auch Kleinstädte bieten ein interessantes Nachtleben, zumindest ab und zu. In Hohenstein-Ernstthal bei der Kneipentour und beim Loungeabend in Oberlungwitz stand jeweils Gesang im Vordergrund.

Ganz so voll wie in den vergangenen beiden Jahren war es nicht, Stimmung kam trotzdem auf. Die Kneipentour am Samstagabend in Hohenstein-Ernstthal sorgte auch bei ihrer 46. Auflage für volle Lokale in der Karl-May-Stadt. „Es ging diesmal etwas später los“, sagt Carmen Vasel, Wirtin im Gasthaus „Zur Zeche“, die dennoch voll und ganz...