„Kein Arzt, trotzdem Strafantrag“: Junge Unfallfahrerin trotz geringer Schuld vorm Amtsgericht Hohenstein-Ernstthal

Die 19-Jährige wollte zu einem Konzert in Leipzig und passte an einer Kreuzung nicht auf. Damit ein vergleichsweise leichter Unfall wie dieser vor Gericht landet, müssen zwei Dinge zusammenkommen.

Solche Fälle müssten ja „nicht unbedingt hier verhandelt werden“, meint selbst Staatsanwalt Martin Bierlein am Dienstag vor dem Amtsgericht Hohenstein-Ernstthal. Denn die körperlichen Folgen des Unfalls, den die junge Angeklagte im Mai in Leipzig verursacht hat, sind zum Glück gering: Fahrer und Beifahrerin des Autos, mit dem ihr Fiesta... Solche Fälle müssten ja „nicht unbedingt hier verhandelt werden“, meint selbst Staatsanwalt Martin Bierlein am Dienstag vor dem Amtsgericht Hohenstein-Ernstthal. Denn die körperlichen Folgen des Unfalls, den die junge Angeklagte im Mai in Leipzig verursacht hat, sind zum Glück gering: Fahrer und Beifahrerin des Autos, mit dem ihr Fiesta...