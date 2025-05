Kindertanz in Hohenstein-Ernstthal: Bleibt genügend Zeit für große Sprünge im Kaufhaus „Magnet“?

Die Tanz- und Bewegungstherapeutin Lena Sue Weinhold startet Ende Mai mit Kindertanz-Angeboten im „Magnet“. Doch der Mietvertrag läuft Ende August aus. Wie geht es danach weiter?

Für Lena Sue Weinhold ist am 28. Mai ein großer Tag: Mit einem Probetraining startet sie ein neues Kindertanz-Projekt im Begegnungszentrum „Magnet“. Ziel ist es, Kindern die Freude an der Bewegung zu vermitteln. Dazu will Lena Sue Weinhold mit Kindern im Alter zwischen vier und 14 Jahren trainieren. Für die 22-jährige Physiotherapeutin ist...