Kneipentour in Hohenstein-Ernstthal: Körperverletzung beschäftigt die Polizei

Ein 35-jähriger Mann hat bei einer Auseinandersetzung am Altmarkt eine Platzwunde am Kopf erlitten. Der Tatverdächtige konnte ermittelt werden. Was bekannt ist.

Nach einer Körperverletzung war die Polizei in der Nacht vom Samstag zu Sonntag in der Innenstadt von Hohenstein-Ernstthal im Einsatz. Die Körperverletzung ereignete sich am Samstag gegen 23 Uhr im Bereich des Altmarktes. Ein 35-jähriger Mann habe eine Platzwunde am Kopf erlitten. Er gilt, so Polizeisprecherin Karolin Hemp, als leichtverletzt.