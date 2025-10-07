Kommentar zum Kauf des Gasthofs „Zur Krone“ in Heinrichsort durch den Faschingsverein: Respekt für diesen Mut

Es ist ein riesiges Projekt, das die Heinrichsorter Karnevalisten jetzt angehen. Man kann ihnen nur Erfolg und jede Menge Unterstützung wünschen.

Vor der Wende gab es sie noch auf fast jedem Dorf, inzwischen sind die großen Säle überall rar geworden: Zu teuer in der Unterhaltung, zu hoch die Auflagen. Der Saal im Gasthof „Zur Krone“ in Heinrichsort ist längst einer der letzten seiner Art, und auch ihm drohte jetzt samt dem gesamten Haus der Untergang durch Leerstand und späteren...