Kommt der stadtbekannte Obdachlose jemals nach Hohenstein-Ernstthal zurück?

Ein 59-jähriger Mann ist am Amtsgericht Zwickau zu einer Gefängnisstrafe verurteilt worden. Und das zum wiederholten Male. Doch was passiert nach Verbüßung der Haft?

Ein 59-Jähriger Mann ist am Mittwoch am Amtsgericht Zwickau zu zwei Jahren und vier Monaten Haft verurteilt worden. In Hohenstein-Ernstthal gehörte er als Obdachloser über 30 Jahre fest zum Stadtbild. Mit Unterbrechungen, denn immer wieder wurde er zu Geld- und Haftstrafen verurteilt. Seit 2005 hat er es auf 19 Eintragungen im Strafregister...